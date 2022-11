Al Bano si sfoga: "Basta immigrati, cosa accadrà all'Italia"

13 novembre 2022 a

Scende in campo anche Albano Carrisi. Il cantante prende posizione sul caso ong, con Italia e Francia protagoniste di un duro botta e risposta. "L’Europa - interviene l'Artista - deve capire che non possiamo accettare che tutti i migranti sbarchino in Italia, ormai ci stiamo africanizzando". Per questo secondo Al Bano Giorgia Meloni non deve cedere ai ricatti di Parigi, che nei giorni scorsi ha minacciato di stracciare gli accordi sulla ridistribuzione dei migranti.

"Il nostro paese deve avere il giusto peso - sottolinea - non può tutto cadere sulle spalle dell’Italia solo perché siamo il porto più vicino. L'Europa o c’è o non c’è, se non c’è allora è meglio liberarsene. Il problema dell’immigrazione riguarda tutta l’Europa e tutti dobbiamo trovare una soluzione a questa ondata migratoria". E ancora, in un lungo sfogo: "L’Italia sta accogliendo i migranti da anni tra un po' ci saranno più migranti che italiani. Mi auguro che anche l’opposizione prende una posizione e difenda la linea del governo, è giunta l’ora che l’Italia reagisca".

Insomma, quello del cantante è un vero e proprio schiaffo alla sinistra. Invece di fare fronte comune e chiedere l'intervento europeo, Partito democratico e compagni puntato il dito contro il governo e i suoi ministri. La loro colpo? Pensa agli interessi dell'Italia. "La presidente Meloni - è l'accusa di Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato - isola l'Italia in Europa e mina la nostra credibilità internazionale". Per la dem "compromettere il rapporto con il Paese che negli ultimi mesi più ha fatto asse con noi è grave. La politica estera non si fa sui social, mettendo a rischio gli interessi nazionali".