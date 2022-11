Non è l'Arena, Sallusti a valanga Lerner: "Caso psichiatrico, prende per il cu***"

14 novembre 2022 a

Enrico Montesano cacciato da Ballando con le Stelle. Il provvedimento Rai è arrivato dopo che Selvaggia Lucarelli, giurata del programma, ha notato l'attore indossare alle prove una maglietta della X Mas. Da qui l'espulsione e la bufera, arrivata addirittura negli studi di La7. A Non è l'Arena il tema fa litigare Gad Lerner e Alessandro Sallusti. "Ho lavorato tanti anni in Rai e so cosa succede quando cambiano gli equilibri politici - esordisce Lerner -. Secondo me Montesano, che ha avuto altre tessere di partito, credo ne abbia esibita oggi per giustificarsi anche una del partito socialista di non so quale anno".

Parole che strappano un sorriso al direttore di Libero, che comunque dà all'ospite di Massimo Giletti l'opportunità di finire il discorso. "Montesano - prosegue Lerner - è un cialtrone tra i più assatanati dei no vax. Sono sicuro che quella maglietta non se la sia messa a caso, magari avrà pensato di ingraziarsi, visti i cambiamenti politici, qualche futuro dirigente". "Ma dai - non si trattiene più Sallusti -. È un caso psichiatrico non particolarmente dissimile da quello che ho appena sentito dire da Gad, ossia che adesso lavori in Rai solo se sei della X Mas, è divertente".

Ma non finisce qui, perché il direttore definisce l'attore "un artista sulla via del declino, balla malissimo e ha trovato il modo di far parlare di sé". Insomma, per Sallusti "non c'entra nulla il fascismo e altro, Montesano sa come funziona la comunicazione. Da quando è nato prende per il cu** tutti e stasera lo ha fatto anche con Lerner". Il direttore infatti ricorda che "ora anche loro parlano di lui. Se tu ti inc*** - conclude rivolto a Lerner -, lui è riuscito nella sua trovata".