Zona Bianca, "io parlo coi morti"? Si scatena l'inferno contro la medium

Spazio al paranormale. E a lasciare spazio al paranormale è Giuseppe Brindisi nel suo Zona Bianca, il programma in onda su Rete 4, la puntata è quella di domenica 13 novembre. In studio, infatti, ecco la medium Vittoria Masella, la quale assicura di poter parlare con i defunti. Il titolo del segmento di puntata infatti recita: "I medium che parlano con i morti: verità o truffa?". Insieme alla Masella, in studio c'è anche Alessandro Cecchi Paone, assai scettico circa i poteri della signora.

"Alla domanda su come facciamo ad essere sicuri che stiamo parlando con l'aldilà non c'è una certezza e non ci sarà mai una sicurezza", afferma la medium. E Cecchi Paone subito si scatena: "C'è la certezza al contrario, non c'è nessuno!".

Ma tant'è, la Masella prosegue nella sua intemerata: "Io sono la prima a dire che è talmente tutto invisibile, intangibile, che quando mi ritrovo raramente a fare un contatto, quindi un incontro con la stessa persona, io ho serie difficoltà. Perché se io e lei facciamo un contatto, io ho una persona per lei, magari arriva sua mamma...". Troppo, per Cecchi Paone, che urla: "Ma non ci sono persone!". "Mi faccia finire, mi faccia spiegare!", prova a ribattere la Masella. E lo scontro continua...