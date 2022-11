Fedez, "cosa diresti a tuo figlio?": ammutolito, cala il gelo

15 novembre 2022 a

a

a

Per la puntata 104 di Muschio Selvaggio, Fedez e Luis hanno deciso di ospitare Emanuel Cosmin Stoica. Affetto da SMA, il ragazzo si autodefinisce “Il King della 104” ed è un tiktoker piuttosto affermato, che vanta quasi 200mila follower grazie soprattutto all’ironia con cui affronta la sua invalidità. Nel corso del podcast ha stupito a più riprese i padroni di casa proprio con la sua arma migliore.

"Museo chiuso, c'è Chiara Ferragni coi figli": scandalo a Milano

Emanuel non ha infatti perso occasione per fare battute sulla disabilità, come ad esempio quando Fedez ha dichiarato di non usare più jet privati per evitare polemiche e inquinamento: “Usa la scusa della disabilità - gli ha fatto Emanuel - io sono costretto a prenderli, perché sui voli di linea la mia carrozzina andrebbe in stiva”. In mezzo a tanta ironia anche temi importanti, come quello del sesso: “Servirebbe anche un’assistenza affettiva, ma per il resto siamo un po’ degli ‘sugar daddy’, no? La pensione c’è, siamo in fin di vita…”.

Chiara Ferragni, alla cena di famiglia così: cosa spunta lì sotto | Guarda

A un certo punto Emanuel ha messo in difficoltà Fedez con una domanda: “Cosa diresti a tuo figlio vedendo per strada una persona disabile?”. Il rapper ha avuto un attimo di incertezza, non ricordando cosa avesse detto al figlio a riguardo: “Dillo in maniera scherzosa - è intervenuto Emanuel - dì che è stanco e gli fanno male le gambe”.