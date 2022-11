Carta Bianca, Orsini e la frase choc: "Ci sarà un bagno di sangue"

16 novembre 2022 a

A Carta Bianca il prfessor Alessandro Orsini espone la sua analisi dopo la caduta di un missile sulla Polonia. Una circostanza che di fatto ha creato immediatamente uno stato di allerta a livello internazionale con il rischio di una escalation capace di portare la guerra in Europa con un intervento diretto della Nato a difesa di Varsavia. Secondo Orsini quanto accaduto "era prevedibile". Nel corso della puntata andata in onda ieri sera e condotta da Bianca Berlinguer, Orsini ha affermato: "Sono basito per lo stupore ipocrita con cui ci stiamo confrontando con quanto accaduto.

Era altamente prevedibile che un Paese confinante con l'Ucraina sarebbe stato colpito, presto o tardi, da un missile". Poi lo stesso Orsini parlando della ritirata dei russi da Kherson ribadisce un concetto choc già espresso qualche settimana fa: "Io dissi che a kherson si prospettava un bagno di sangue e lo confermo. Non è affatto escluso che la Russia usi l'arma nucleare contro Kherson". Parole forti che hanno colpito anche la Berlinguer.

La conduttrice ha affermato: "Porfessore, però non è accaduto nulla e in tanti dicono che le sue previsioni siano sballate". La risposta è perentoria: "Confermo quanto detto". Intanto proseguono le indagini e gli accertamenti in Polonia per capire da dove sia arrivato quel missile. Al momento prevale la linea della freddezza e secondo alcune indiscrezioni trapelate da Varsavia si potrebbe trattare di un missile della contraerea ucraina finito per sbaglio in Polonia. Ma è presto per trarre le conclusioni.