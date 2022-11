Vauro, sfregio a Letta e Calenda: "Missile sulla fattoria, e in Italia..."

17 novembre 2022 a

"Missile colpisce una fattoria in Polonia... ma le galline starnazzano in Italia" si legge nella vignetta di Vauro pubblicata su Il Fatto quotidiano. E si vedono Enrico Letta e Carlo Calenda che si beccano come due galline appunto, a suon di tweet. Dopo l'incidente sul territorio Nato, infatti, il segretario del Pd e il leader di Azione si sono scatenati sui loro profili social quando ancora non si sapeva esattamente cosa fosse successo.

Ma sul Fatto, Antonio Padellaro, in un editoriale titolato 'L'eiaculatio precox di Letta, Calenda & Co" ci va giù pesante: "Di quel securo il missile tenea (manzonianamente) dietro al tweet di Enrico Letta che, martedì sera, mentre ancora s' indagava sull'origine dell'ordigno caduto in Polonia già marciava indomito 'a fianco dei nostri amici polacchi'", scrive il giornalista. "Seguito da quel baleno di Carlo Calenda che, senza indugio alcuno, accusava 'la follia russa generata dalle pesanti sconfitte'. Per carità, tutti possono sbagliare anche perché molto più dell'involontario incidente provocato da Kiev sono i cento missili scagliati in un sol giorno dai russi sul martoriato popolo ucraino che giustificano, e a iosa, l'indignazione di noi umani", prosegue Padellaro. "Però, è quando il grottesco scavalca la tragedia che sembra lecito interrogarsi sulla fregola di questa cosiddetta opposizione avida di spot, sul suo sgomitare parecchio indecente. Simile a quei tizi che guadagnano trafelati la testa del corteo funebre seminando le più sentite condoglianze su familiari e amici del defunto, che intanto si chiedono ma questo chi diavolo è?".