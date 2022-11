Covid, "nuovo salto di specie": terrore in Italia, chi è stato contagiato (e come)

17 novembre 2022 a

Roberto Burioni, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter comunica una scoperta inquietante sul Covid: "Dimostrata trasmissione da cervo a uomo di varianti di Omicron. Non è una buona notizia", commenta il virologo, "perché gli animali potrebbero costituire una 'riserva' dalla quale nuove varianti potrebbero saltare fuori. Solo il tempo ci dirà se il fenomeno è rilevante". Lo studio è apparso in un articolo sulla rivista scientifica Nature.

Intanto, i contagi restano contenuti e secondo Matteo Bassetti è giusta "la decisione del ministro della Salute Schillaci di semplificare l'isolamento per gli asintomatici. È una scelta di buon senso dire che dopo la scomparsa dei sintomi si può uscire di casa", commenta il direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova. Bassetti all'Adnkronos spiega che "si va verso l'eliminazione della quarantena e mi sembra ottimo visto che siamo di fronte ad un Sars-CoV-2 molto simile all'influenza. Ha detto cose che condivido al 100%, al ministro Schillaci va il mio plauso". E conclude: "I pazienti asintomatici positivi al COVID, dopo 4 o 5 giorni, credo si possano far tornare all'attività normale".

Ora speriamo che questa ultima scoperta scientifica sulla trasmissione dal cervo all'uomo non complichi le cose.