Meloni, "il medico che le sussurra": clamoroso, chi è il consigliere

Orazio Schillaci sarà pure ministro della Salute ma Giorgia Meloni ha un consigliere-medico con il quale si sente molto spesso. Rivela un retroscena de La Stampa, che si tratta di Francesco Vaia, direttore generale dell'ospedale romano Spallanzani, uno che sa coniugare scienza e politica. Oggi è lui "il vero consigliere ombra della premier. Che di lui si fida, perché sa capire fino a che punto ci si può spingere nel segnare la discontinuità rispetto alla passata gestione della pandemia, senza però far insorgere il mondo scientifico", si legge.

Per esempio, Vaia non avrebbe mai fatto una sparata come quella di Gemmato sui vaccini. In primis perché ha sempre sostenuto la campagna vaccinale contro il Covid. Così mentre gli esperti del ministero della Salute suggeriscono a Schillaci di togliere la quarantena dei positivi, come accade già in Usa, Spagna e Regno Unito, Vaia consiglia al presidente del Consiglio una maggiore prudenza dopo lo scivolone, il dietro front, sulle mascherine in ospedali e Rsa fatta dal governo dopo il monito di Sergio Mattarella e delle associazioni mediche. Per cui "lasciamo cinque giorni di isolamento a casa e poi liberi tutti senza dover fare il tampone". Un ottimo compromesso tra scienza e politica, insomma.