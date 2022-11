Davide Vecchi polverizza il Pd: "Non abbiamo bisogno di patenti di legittimità"

17 novembre 2022 a

"I migranti sono il fronte vero, aperto, di questo governo rispetto all'Europa. E Giorgia Meloni lo aveva già annunciato in campagna elettorale". Davide Vecchi, direttore del quotidiano romano Il Tempo, si dimostra tutto tranne che sorpreso per la combattiva linea tenuta dal presidente del Consiglio con l'Eliseo.

Video su questo argomento Giorgia Meloni, schiaffo a Macron: "Non serve arrivare fino a Bali per..."

Ospite di L'aria che tira su La7, Vecchi commenta l'immagine data dalla leader di Fratelli d'Italia e premier al suo primo appuntamento internazionale, il G20 di Bali. "Era chiaro che Meloni fosse atlantista, sta semplicemente smentendo quello che le attribuivano gli altri, cioè il Pd, che ha passato tutta la campagna elettorale invece di dire i motivi per cui avrebbero dovuto prendere i voti, a spiegare perché gli italiani non avrebbero dovuto votare la Meloni, sostenendo che fosse contro la Nato...".





"Non abbiamo bisogno di patenti straniere": guarda il video di Davide Vecchi a L'aria che tira

"Ti faccio notare questo - lo interrompe il conduttore Francesco Magnani, in studio al posto della "titolare" Myrta Merlino -: mentre era a Sherm el-Sheikh, si è ritrovata a dover gestire il conflitto diplomatico Italia-Francia. A Bali non si guardano in faccia con Macron...". "Ma si è insediata da un mese - ribatte Vecchi - e Macron è stato il primo che ha incontrato, a Roma. Non dobbiamo sempre ritenerci le pecore nere che cercano l'approvazione degli altri Paesi europei. Forse è arrivato il momento di dire 'esistiamo anche noi', non abbiamo bisogno di patenti di legittimità o del permesso di difendere la legalità nel nostro Paese".