PiazzaPulita, Salvini travolge Saviano: "Insulti? Ti querelo ancora"

Saviano a questo punto ha deciso di prendersi un'altra querela. E questa volta se la prenderà da Matteo Salvini. Il ministro delle Infrastrutture dopo aver ascoltato le parole pesantissime dello scrittore a Piazza Pulita in cui di fatto ha nuovamente insultato il vicepremier, passa dalle parole ai fatti: "Compagno Saviano, altro insulto, altra querela!", ha scritto su Twitter Salvini. E il bis arriva a pochi giorni dall’udienza per processo per diffamazione dopo la querela presentata da Giorgia Meloni.

A questo punto si preannuncia un nuovo duello tra Salvini e Saviano in tribunale. Una duello che va a riaprire lo scontro tra i due. Nel corso dell'ultima puntata di PiazzaPulita Saviano ha attaccato senza se e senza ma Salvini e la Meloni rivendicando con forza quel "bast***" per cui si ritrova ora sotto processo. Ma è andato oltre, ha anche messo nel mirino gli elettori del centrodestra che a suo dire sono stati "presi in giro con la propaganda anti-migranti".

Inoltre, sempre Saviano ha aggiunto: "Chi ha votato per le destre è depresso e si è lasciato convincere da una retorica razzista". Parole vergognose che offendono milioni di elettori che hanno scelto democraticamente di votare il centrodestra. Ma a quanto pare per Saviano esiste un solo voto: quello per i kompagni...