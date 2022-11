In Onda, bomba di Massimo Franco sul Pd: "Le primarie? Pilotate"

19 novembre 2022 a

Si parla di Partito democratico a In Onda. Qui, nella puntata di sabato 19 novembre, Massimo Franco non le manda a dire. Il giornalista infatti ricorda a Beppe Provenzano che "le primarie vanno bene solo quando sono pilotate". Ma non solo. La firma del Corriere della Sera vede come nuovo ostacolo per i dem gli ex alleati: "Il M5s - prosegue nello studio di David Parenzo e Concita De Gregorio - sta cercando di fare una opa ostile cercando di essere lui la forza principale di opposizione".

"E ci sono riusciti?", chiede subito la conduttrice. "Ci sono riusciti con una campagna spregiudicata, il Movimento può essere tutto il contrario di tutto: basta vedere l'alleanza prima con la Lega poi con il Pd". Proprio dal Movimento si passa a Luigi Di Maio. L'ex leader pentastellato è in pole position per assumere il ruolo di inviato dell'Ue nel Golfo Persico. Un ruolo immediatamente contestato dalle forze del governo e non solo.

Sull'ex ministro degli Esteri si pronuncia un'altra ospite, Annalisa Cuzzocrea. E, sorprendendo tutti, ecco che la giornalista prende le sue difese: "Io penso che abbia molto studiato e ha imparato tanto, lo conosco da quando è arrivato in Parlamento. All'epoca aveva delle idee confuse, poi ha sposato idee diverse". Ma gli altri ospiti in studio, conduttori compresi, non sembrano dello stesso parere.