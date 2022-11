Non è l'Arena, Cacciari travolge Renzi: "Di cosa è incapace"

21 novembre 2022 a

"La cosa incredibile di Renzi è la mancanza di autocritica, l'incapacità di giudicare seriamente e senza battute il proprio operato": Massimo Cacciari, ospite in collegamento di Non è l'Arena su La7, punta il dito contro il leader di Italia viva, che prima di lui era stato intervistato in studio da Massimo Giletti. Il filosofo ed ex sindaco di Venezia, poi, è sceso nel dettaglio: "Il modo in cui Renzi ha condotto l'iniziativa giusta per la riforma istituzionale... si è suicidato su quel terreno così delicato, importante e strategico, è incredibile".

Ecco perché, secondo Cacciari, l'ex premier "dovrebbe ragionare sui suoi fallimenti prima che sui fallimenti altrui". "Lei lo conosce bene, è difficile per certi personaggi fare mea culpa...", è intervenuto a un certo punto il conduttore. Ma l'ospite ha insistito: "Senza giudizio critico e senza ricostruzione critica delle proprie vicende non ci sarà mai in questo Paese nessuna terapia né per Renzi né per il Pd né per il nostro sistema nel suo complesso".

L'intervento di Cacciari su Renzi a Non è l'Arena

Nella sua intervista da Giletti, Renzi ha parlato - tra le altre cose - del Pd e di Enrico Letta, dicendo senza troppi giri di parole che sono stati proprio loro a far vincere la Meloni. Tant'è che poi ironicamente ha aggiunto: "Se io fossi la Meloni manderei un mazzo di rose rosse tutti i giorni a Enrico Letta".