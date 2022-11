21 novembre 2022 a

a

a

Ancora Roberto Parodi contro Salte Bae, in un video pubblicato su Facebook. "Per quelli che scrivono che si tratta della cena dei piloti di Formula Uno in onore di Vettel E'UNA BUFALA, per molti motivi precisati da molti articoli tra cui il Corriere; e comunque il messaggio è che non c'entra avere valanghe di soldi, ma come li si spende. A cafoneeee!", scrive Parodi a corredo del video.