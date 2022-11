Soumahoro, "non lo ha mai fatto": il prete smonta la balla sugli stivali

26 novembre 2022 a

Don Andrea Pupilla aveva scritto a Nicola Fratoianni per sconsigliare la candidatura di Aboubakar Soumahoro. Il prete ci aveva visto lungo, dato il caso che è poi scoppiato sulla cooperativa gestita dalla moglie e dalla suocera che è finita sotto inchiesta. Il deputato non è direttamente coinvolto, ma in ogni caso la sua immagine è ormai rovinata. “È un personaggio mediatico - ha dichiarato don Andrea a Il Giorno - un grande comunicatore”.

“Però vista da qui, da San Severo - ha aggiunto - la situazione è diversa da come la descrive lui. Soumahoro non è mai andato con gli stivali nel fango, se non per farci dei video da postare sul web”. Dalla provincia di Foggia, il responsabile della Caritas locale ha svelato di aver scritto in privato a Fratoianni di stare attento: “Quando è stato candidato, ho inviato una mail all’onorevole, dicendogli che stava facendo un autogol. Ma naturalmente non mi ha risposto: evidentemente ha prevalso il racconto virtuale del leader di una nuova sinistra”.

Fratoianni ha comune difeso la sua scelta: “Non mi rimprovero di averlo candidato, non è stato un esercizio da talent show per coprire un buco su un tema di cui non ci siamo mai occupati, quello della difesa degli sfruttati. Di questi temi ci siamo occupati sempre”. Don Andrea ha però rincarato la dose: “L'attività di Soumahoro nei campi del foggiano è stata solo virtuale e tesa unicamente ad accendere fuochi polemici. La Caritas è stata attaccata, ma venire a sapere dell'inchiesta sulle cooperative gestite dalla moglie e dalla suocera mi ha amareggiato”.