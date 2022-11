Controcorrente, Revelli: "L'immigrazione? Perché è destinata a peggiorare"

27 novembre 2022 a

"Il tema della immigrazione è fondamentale sul piano geopolitico, su quello europeo e anche su quello interno dei singoli Paesi": Marco Revelli, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4, ha parlato della questione migranti, lanciando un allarme. Secondo il sociologo, infatti, "il problema è destinato a durare, facciamocene una ragione, e anche a peggiorare come dimensione, in questa direzione sta andando il mondo".

"L'unico modo per tentare di attenuarne l'impatto sulle nostre società - ha aggiunto Revelli, in collegamento con il talk - è una dimensione europea e da questo punto di vista il nuovo governo è partito nel modo sbagliato". Qui sono partite le critiche all'esecutivo di Giorgia Meloni per come ha affrontato la questione migranti all'estero. "Se l'è presa con un nemico che non dovrebbe essere considerato tale, ovvero le Ong, e poi ha creato un incidente grave con la Francia".

"La Francia - ha continuato il sociologo - non è virtuosa sul piano degli immigrati, non ci sono ipocrisie che tengano. Ma noi abbiamo bisogno della Francia, abbiamo bisogno di un asse tra Francia e Germania. E quei toni dei primi giorni ci hanno danneggiati pesantemente. Mattarella ha fatto il possibile per rimediare, speriamo ci sia riuscito".