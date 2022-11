DiMartedì, Elsa Fornero-choc: "Chi è di destra ha delle colpe"

30 novembre 2022 a

Elsa Fornero torna nel ruolo che più le piace, quello della "maestrina". L'ex ministro del Lavoro, ospite di Giovanni Floris a Di Martedì, la spara davvero grossa. Secondo la Fornero "chi è di destra ha delle colpe". È impazzita? Vi starete chiedendo. Ebbeno no. La frase choc arriva dopo una premessa che riguarda Matteo Salvini.

Poco prima che la Fornero prendesse la parola, Floris aveva mandato in onda alcune immagini del ministro delle Infrastrutture. Di fatto un vero è proprio assist per lo sfogo della Fornero che inizia così a svuotare il barile di veleno: "Guardi, caro Floris, ogni volta che lei manda in onda le immagini di Salvini di fatto ho un moto di simpatia per Giorgia Meloni". Ma subito dopo arriva la frase che farà parecchio discutere: "Ma essere di destra comporta un po' di colpe e questo è un prezzo che deve pagare".

