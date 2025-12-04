Rai 1, effetto-Sandokan: volano anche i vicini

CHI SALE (Sandokan) A quanto pare c’è voglia di Sandokan, c’è voglia di passato, di anni ’70, lo si vede dagli ascolti. Boom infatti per la prima puntata della nuova versione della serie tv sull’eroe uscito dalla penna di Emilio Salgari: lunedì in prima serata su Rai 1 media di 5.762.000 spettatori col 34% di share e picchi nel primo episodio di 6.284.000 spettatori e nel secondo del 35.2%. Punte del 45.2% sul target femminile 15/24 anni e del 40% sui maschi della stessa fascia d’età.

Questa nuova produzione Lux Vide e Rai Fiction, diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, vede come protagonista l’attore turco Can Yaman, noto in Italia per serie come DayDreamer e Viola come il mare, e il nostro Alessandro Preziosi nei panni di Yanez. Nota per le location: parte delle riprese sono state fatte in Italia e in particolare in Calabria, tra Tropea e Capo Vaticano sulla Costa degli Dei e a Lamezia Terme sulla Riviera dei Tramonti. Un prodotto che conferma la fiction come punto di forza della Rai: titoli come Blanca, Balene-Amiche per sempre o Un professore si mantengono su medie sopra il 20% di share.