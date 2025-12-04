Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Rai 1, effetto-Sandokan: volano anche i vicini

di Klaus Davigiovedì 4 dicembre 2025
Rai 1, effetto-Sandokan: volano anche i vicini

1' di lettura

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Sandokan)
A quanto pare c’è voglia di Sandokan, c’è voglia di passato, di anni ’70, lo si vede dagli ascolti. Boom infatti per la prima puntata della nuova versione della serie tv sull’eroe uscito dalla penna di Emilio Salgari: lunedì in prima serata su Rai 1 media di 5.762.000 spettatori col 34% di share e picchi nel primo episodio di 6.284.000 spettatori e nel secondo del 35.2%. Punte del 45.2% sul target femminile 15/24 anni e del 40% sui maschi della stessa fascia d’età.

Italia 1, il guizzo "italianissimo" di Studio Aperto

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Studio Apert...

Questa nuova produzione Lux Vide e Rai Fiction, diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, vede come protagonista l’attore turco Can Yaman, noto in Italia per serie come DayDreamer e Viola come il mare, e il nostro Alessandro Preziosi nei panni di Yanez. Nota per le location: parte delle riprese sono state fatte in Italia e in particolare in Calabria, tra Tropea e Capo Vaticano sulla Costa degli Dei e a Lamezia Terme sulla Riviera dei Tramonti. Un prodotto che conferma la fiction come punto di forza della Rai: titoli come Blanca, Balene-Amiche per sempre o Un professore si mantengono su medie sopra il 20% di share.

Mi Manda Rai 3, Federico Ruffo vola col cibo etnico

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Mi manda Rai...
tag
sandokan
rai 1

Ascolti mastodontici Sandokan, il gallo dalle uova d'oro della tv italiana

Dolore Domenica In, dramma-Can Yaman: il lutto che lo ha colpito

Stoccate Ballando, Selvaggia feroce contro Martina Colombari: "Sembravi un tutorial"

ti potrebbero interessare

Belve, Stefania Sandrelli? Perché odia gli slip

Belve, Stefania Sandrelli? Perché odia gli slip

Claudio Brigliadori
Affari tuoi, bufera su Alessandro: "Il Dottore li massacra"

Affari tuoi, bufera su Alessandro: "Il Dottore li massacra"

L'Eredità, per Marcello slavina sui titoli di coda: "Ora a casa"

L'Eredità, per Marcello slavina sui titoli di coda: "Ora a casa"

Caterina Balivo gelata da Nonna Silvi: "Finito qua il discorso"

Caterina Balivo gelata da Nonna Silvi: "Finito qua il discorso"