È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti: assalto alla Stampa? "Dei pirla"

"Ci sono i pro-Pal che invece sono dei pro-pir** che entrano nella redazione de La Stampa e buttano dei fogli per terra, quelli che durante le manifestazioni si mettono in fondo con tanto di anfibi e poi vanno a spaccare le vetrine. Quelli sono i pro-pir**, ma si parla solo di loro, non si parla più delle centinaia di migliaia, anche milioni nel mondo, di persone che ancora oggi sono in giro a manifestare per la libertà dei palestinesi. Di questo non si parla più": la lezione morale è stata fatta da Enzo Iacchetti, che ha commentato le ultime notizie di attualità in collegamento con Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca su Rete 4.

Il gruppo di manifestanti che ha assalito la redazione del quotidiano torinese ha fatto parecchio discutere ed è, ovviamente, stato al centro dell'informazione italiana per giorni. Quanto accaduto, infatti, è stato gravissimo, come non hanno mancato di sottolineare gli esponenti politici di qualsiasi schieramento. Tra l'altro, questi "pro-pir**", come li ha definiti l'attore e conduttore, non hanno solo "buttato dei fogli per terra". Hanno fatto irruzione nella sede del giornale forzando un ingresso, hanno sfondato una porta di vetro e lanciato del letame contro i cancelli dell'edificio, lasciando scritte sui muri e una redazione in condizioni pessime. Evidentemente, checché ne dica Iacchetti, era il caso di approfondire e condannare a più riprese questa notizia.