Inter, tutto facile: 5 gol al Venezia e quarti di Coppa Italia

Come da copione, l'Inter non lascia scampo al Venezia, assicurandosi con un largo 5-1 l'accesso ai quarti di Coppa Italia. A San Siro, nonostante i nerazzurri schierino le seconde linee, bastano 20 minuti per archiviare la pratica.

Apre le danze, Diouf al 18'. Il tempo di riprendere il gioco e Pio Esposito mette in cassaforte il risultato, al 20'. Gli uomini di Stroppa non trovano la forza per reagire. Al 34' è Thuram a mettere dentro il 3-0, risultato con cui le squadre vanno al riposo. Nella ripresa, subito la doppietta di Thuram, al 51'. Il Venezia mette a segno il gol della bandiera al 66' con Sagrado. Ma la squadra di Chivu ha ancora fame e raggiunge la manita, al 74' con la marcatura di Bonny.

"Mi è piaciuto l'atteggiamento, la serietà della partita, il rispetto che abbiamo portato all'avversario. Sono felice per quello che hanno dimostrato, ma lo sapevo. È un gruppo motivato, che sa fare, che vuole dare continuità a quello che di buono è stato fatto in questi mesi. Sono felice per quelli che hanno giocato per la prima volta a San Siro, ovvero i ragazzi dell'Under 23, sono contento per Diouf che ha fatto la prima da titolare. Sono state fatte tante cose buone stasera, sono felice per loro". Sono le parole di mister Cristian Chivu ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria dei suoi uomini.

"Il percorso di crescita continua. Sappiamo quanto lavoro dobbiamo metterci dentro, poi bisogna saper gestire tutti i momenti, sia quando le cose vanno bene e sia quando vanno male - ha aggiunto -. Frattesi? Ha avuto i minuti che meritava, forse meritava qualcosa in più ma ha avuto dei problemi anche non comunicati. Si è messo sempre a disposizione, oggi toccava a lui mettere un po' di benzina nelle gambe e lo ha fatto abbastanza bene. Conosciamo la sua importanza e quello che ci può dare, so che possono contare su un giocatore che è determinante", ha concluso Chivu.

