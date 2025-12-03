Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Francesca Albanese, l'impresa: anche Laura Boldrini la scarica

di
Libero logo
mercoledì 3 dicembre 2025
Francesca Albanese, l'impresa: anche Laura Boldrini la scarica

2' di lettura

Un boomerang per Francesca Albanese. Il commento sull'assalto pro-Pal a La Stampa ha scatenato la reazione bipartisan. Dopo le prime critiche giunte dal centrodestra, ecco che anche la sinistra si smarca dall'ormai ex paladina dei compagni. A scomunicarla, ora, ci pensa Laura Boldrini. "Io penso che Albanese abbia fatto un grande lavoro come relatrice speciale, ma non posso condividere quello che ha detto. L'affermazione sull'attacco alla redazione della Stampa non la condivido e ritengo che sia sbagliata. Un attacco va condannato, punto. Senza se e senza ma", tuona l’ex presidente della Camera. E pensare che proprio la Boldrini per prima aveva aperto le porte di Montecitorio alla giurista accusata di simpatie verso Hamas

Insomma, in queste ore la sinistra è in fuga da Albanese. Prima di Boldrini c'è stato Angelo Bonelli, al bis di gaffe dopo Soumahoro: "Non ci possono essere giustificazioni di nessun tipo. Francesca Albanese ha condannato e si doveva fermare a quel punto. I giornalisti fanno il proprio mestiere, bisogna rispettare il gioco della democrazia". Stiamo parlando dello stesso Bonelli che la voleva candidata al Nobel per la Pace.

Laura Boldrini bloccata in Cisgiordania: scontro tra Pd e Farnesina

Il Partito democratico smentisce la Farnesina su quanto successo in Cisgiordania. Una delegazione di sei parlamenta...

Di fronte a tutto questo la diretta interessata non si scompone. Anzi, arriva addirittura a paragonarsi a Dante: "Purché mi sia risparmiato l'esilio perpetuo", ha scritto sul social X, rispondendo a un tweet di Tgcom24, che riportava il pensiero di Funaro. Che l'esilio coincida con la sua terra, la Campania? Nella squadra di assessori della futura giunta Fico spunta proprio il nome di Francesca Albanese. Sostenuta dal M5s. Non a caso il partito di Giuseppe Conte è l'unico a usare toni morbidi contro Albanese anche dopo le parole sull’assalto a La Stampa. 

tag
francesca albanese
pro-pal
la stampa
laura boldrini

È sempre Cartabianca È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti: assalto alla Stampa? "Dei pirla"

Ko tecnico Gasparri irride Francesca Albanese: "Esiste, ci dobbiamo rassegnare"

Bang bang 4di Sera, Ceccardi demolisce il Pd: "Persone come la Albanese"

ti potrebbero interessare

È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti: assalto alla Stampa? "Dei pirla"

È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti: assalto alla Stampa? "Dei pirla"

Redazione
Otto e Mezzo, Bersani insulta Meloni: "Fatti curare da uno bavo"

Otto e Mezzo, Bersani insulta Meloni: "Fatti curare da uno bavo"

DiMartedì, sparata di Vecchioni: "Come si sono presi la parola Patria"

DiMartedì, sparata di Vecchioni: "Come si sono presi la parola Patria"

Da Scurati, Raimo & Co. censori ai libri di destra

Da Scurati, Raimo & Co. censori ai libri di destra

Corrado Ocone