di
mercoledì 3 dicembre 2025
Atreju, Danilo Toninelli farnetica: "Ha vinto Elly Schlein"

Fermi tutti. Sulla figuraccia rimediata da Elly Schlein con il "no" ad Atreju e con tutto ciò che lo ha preceduto, in tanti - anzi tantissimi, quasi tutti - hanno sottolineato pubblicamente il clamoroso autogol della segretaria del Pd. La leader del Nazareno pensava di poter fare scacco matto a Giorgia Meloni. Ma non aveva fatto i conti con l'esperienza da politico navigato del premier. Una figuraccia insomma. Tutti d'accordo? Danilo Toninelli no. 

Ve lo ricordate? Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del governo Conte I. Il grilino della prima ora, il più puro tra i puri. Ecco, Danilone sostiene che sulla vicenda Atreju ad avere la meglio sia stata proprio Elly Schlein. Vediamo perché. "Ha vinto la Schlein a non partecipare alla festa di Fratelli d'Italia - ha spiegato Toninelli -. Perché ci sono tutti. Ci sono più ospiti che al Festival di Sanremo. Politici di una volta come Fini, politici attuali come Conte, addirittura torna Di Maio, giornalisti di ogni testata televisiva, giornali cartacei, imprenditori, affaristi, presentatori televisivi, cantanti, attori... un'élite incredibile che unisce il potere politico affaristico e mediatico che si chiama sistema italiano". Una discreta farneticazione, quella di mister muscolo.

Atreju, la mossa di Elly Schlein: come prova a "oscurare" la fine della kermesse

Elly Schlein, una dei pochi esponenti dell'opposizione che non sarà ad Atreju, festa di FdI, prover&agra...

Sembra di sentir parlare il Beppe Grillo del 2010: "La Schlein a star fuori da questo sistema è l'unica che non legittima la Meloni con il suo partito. E non fa felice Donzelli. Il bello però è che la sua non preoccupazione è avvenuta per caso, solo perché ha fatto un po' di casino. Eppure questo casino secondo me la farà vincere parecchio, perché la sua assenza rispetto alla presenza che legittima il partito della Meloni e il governo è vincente".

