Atreju, Danilo Toninelli farnetica: "Ha vinto Elly Schlein"

Fermi tutti. Sulla figuraccia rimediata da Elly Schlein con il "no" ad Atreju e con tutto ciò che lo ha preceduto, in tanti - anzi tantissimi, quasi tutti - hanno sottolineato pubblicamente il clamoroso autogol della segretaria del Pd. La leader del Nazareno pensava di poter fare scacco matto a Giorgia Meloni. Ma non aveva fatto i conti con l'esperienza da politico navigato del premier. Una figuraccia insomma. Tutti d'accordo? Danilo Toninelli no.

Ve lo ricordate? Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del governo Conte I. Il grilino della prima ora, il più puro tra i puri. Ecco, Danilone sostiene che sulla vicenda Atreju ad avere la meglio sia stata proprio Elly Schlein. Vediamo perché. "Ha vinto la Schlein a non partecipare alla festa di Fratelli d'Italia - ha spiegato Toninelli -. Perché ci sono tutti. Ci sono più ospiti che al Festival di Sanremo. Politici di una volta come Fini, politici attuali come Conte, addirittura torna Di Maio, giornalisti di ogni testata televisiva, giornali cartacei, imprenditori, affaristi, presentatori televisivi, cantanti, attori... un'élite incredibile che unisce il potere politico affaristico e mediatico che si chiama sistema italiano". Una discreta farneticazione, quella di mister muscolo.