Toninelli disperato: "Se qualcuno lo ama...", per cosa chiede soldi

"Non possiamo andare avanti solo spendendo, ma cercando di sopravvivere grazie al lavoro che ci mettiamo": Danilo Toninelli, ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e una delle figure di spicco del Movimento 5 Stelle, si rivolge al suo pubblico e chiede finanziamenti per il suo "tg", intitolato "Controinformazione", in onda su YouTube. "Se qualcheduno ama questo progetto, e ciò che facciamo, sicuramente ci darà una mano", ha detto Toninelli, come riportato dal Corriere della Sera.

In una delle ultime puntate del suo notiziario, in particolare, Toninelli ha apprezzato parecchio il gesto di un suo seguace: "È appena accaduta una cosa che mi commuove", dice nel video dedicato al decreto Genova. Poi annuncia che Daniele, un attivista, ha appena finanziato il suo "tg". La cifra e il donatore appaiono su un banner in sovraimpressione.

Vista la donazione, l’ex ministro si ferma e inizia a raccontare del suo canale di notizie, ormai attivo da un anno: "Ci stiamo mettendo tantissimo impegno, grandissima passione, ma anche tantissimi soldi. Oggi Daniele ha fatto una cosa meravigliosa, ha fatto una donazione". Daniele, comunque, non sarebbe stato l'unico a dare un contributo: sullo schermo - scrive sempre il Corsera - sono comparse poi altre cifre e altri nomi: tutti attivisti che l 'ex parlamentare stellato ha ringraziato in diretta uno a uno.