Open Arms, Saviano esulta per Salvini a processo: "Vessare gli inermi"

Matteo Salvini è a Palermo per il processo sul caso Open Arms che lo vede indagato per sequestro di persone. Ed ecco che tra i primi a esultare c'è Roberto Saviano. L'autore di Gomorra, dopo che al leader della Lega e a Giorgia Meloni diede dei "bastardi", rincara la dose: "Nuova udienza per Salvini accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Ha negato per 19 giorni un porto sicuro alla Open Arms con a bordo - è l'esordio su Twitter dove si lascia poi andare ai soliti insulti - 160 persone prostrate, torturate, in stato di necessità. Non ha difeso i confini nazionali, ha vessato inermi".

Eppure, proprio durante l'udienza nell'aula bunker del carcere Ucciardone, un video smaschererebbe ong e scafisti. Si tratta di materiale fotografico, video e audio della nave prodotto da un sommergibile della Marina militare. Portato dall'avvocato dell'attuale ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, nel filmato vengono mostrate le modalità di soccorso della nave.

Poco importa però a Saviano che continua a contestare la politica di centrodestra. Giusto qualche ora prima nel mirino ci è finita Giorgia Meloni. Al centro ancora una volta il problema migranti: "Ecco le posizioni di Meloni sull’immigrazione - ha commentato -. Enormità inaccettabili non solo da Presidente del consiglio, ma anche da donna, madre, cristiana. Meloni ha la responsabilità politica del clima d’odio creato sulla pelle dei più deboli e di chi prova a salvarli". A far inorridire è però il filmato condiviso a corredo. Qui si vede una Meloni ospite in passato di Ballarò. Sotto la scritta "fascination", un chiaro riferimento allo spauracchio del fascismo sventolato dalla finestra