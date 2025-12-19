Massimo Giletti spiana la sinistra: "La prima cosa che Meloni non sopporta"

“C’è un’esasperazione ridicola. Non contestano gli errori, chessò, sull’economia. Le dicono: ‘Fascista’. Fanno così e le fanno un favore": Massimo Giletti, intervistato da Salvatore Merlo sul Foglio, lo ha detto a proposito dell'atteggiamento di alcuni suoi colleghi conduttori e giornalisti nei confronti della premier Giorgia Meloni. Poi ha aggiunto: "Quello che tutti capiscono è che la prima a non sopportare l’estremismo di destra è la Meloni. Sa benissimo che i rigurgiti fascisti la danneggiano, è la prima nemica di quella roba. Ed è chiaro che si è spostata al centro”.

Quando gli è stato chiesto se sia di destra soprattutto perché considerato amico del vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, lui ha risposto: “La ripetono sempre questa cosa. Lo conosco da una vita, Salvini. È vero. Da quando era consigliere comunale a Milano. Quando lavoravo a La7 lo ospitavo spesso. Ma questo non significa che sono schierato, io sono un battitore libero. E a volte mi metto nei guai per questo".