Carlo De Benedetti, evviva la coerenza: fa i milioni grazie a Trump

di Claudia Osmettivenerdì 19 dicembre 2025
È un po’ come quella vecchia storia che non si sputa nel piatto in cui si mangia. Vale pure se dentro c’è un hamburger american style. Per carità, succede niente: mica uno è costretto per legge a tessere le lodi di chi gli riempie le tasche, o quantomeno gli impedisce che si svuotino velocemente, ci mancherebbe. Epperò non sta bene. Fai la figura dell’ingrato, dell’ideologico, quantomeno dell’incoerente. Non è che un giorno dici «Trump è un imbroglione fallito che confondeva il suo patrimonio coi suoi debiti» e quello dopo segui le sue crypto-orme nel settore della valuta digitale, punti sull’oro perché l’Ucraina e il Medioriente e lui sempre nel mezzo e sfrutti addirittura lo tsunami dei suoi dazi col resto del mondo. Altrimenti qualcosa non quadra.

Che l’imprenditore, ingegnere, magnate della stampa Carlo De Benedetti non fosse tra i più accaniti fans del presidente Usa Donald Trump è cosa nota e arcinota. Ciò che si sa meno è che sul lato portafoglio, ossia quando si tratta di mettere in ordine i conti della Romed, la holding debenedettiana, non c’è The D. che tenga: anzi, no, il contrario. Tiene proprio lui. Il tycoon maga d’oltre oceano, l’iconico ciuffo arancio, Mr. 47esimo. È la “Trump economy” che sta tenendo a galla De Benedetti.

Lo dice il quotidiano on-line Open che dà (letteralmente) i numeri della faccenda: la cassaforte dell’editore torinese-svizzero era in perdita e segnava un ammanco di 19,776 milioni di euro (che proprio bruscolini non sono neanche se rientri tra le trenta famiglie più ricche d’Italia), da quest’anno ha ripreso a guadagnare, soldi sonanti, è in utile netto di 1,141 milioni di euro. Toh, che fortuna. O forse non è che De Benedetti, quando mette piede nella sua holding, lascia fuori la politica e fa entrare giusto gli affari? Non c’è nulla di male, sia chiaro.

Business is business, dicono gli americani del consumismo e del capitalismo. Chissenefrega se «Trump sarebbe un bel guaio per il mondo» (cit. De Benedetti qualche anno fa), l’importante è sfruttare il cavallo giusto. Per dire: la prima strategia finanziaria della Romed è stata far valere le elezioni Usa del novembre 2024, con Trump trionfante galoppava anche il mercato delle cryptovalute e dove conveniva investire? Già. In tivù De Benedetti pontificava: «Di Trump posso dire tutto il male del mondo». Nello studio del suo commercialista investiva nella moneta digitale sdoganata proprio da Trump durante la campagna elettorale e sulla quale la sua famiglia ha persino lanciato alcune iniziative.

La seconda macro-operazione ha riguardato le guerre in corso, il conflitto tra Kyiv e Mosca in Europa e il pogrom dei tagliagole di Hamas in Israele. Il ragionamento è stato uno: bombe, caos, morti, le quotazioni di quale bene rifugio schizzano alle stelle con scenari di questo genere? Facile, l’oro. Ancor più facile, è lì che tocca puntare. Le crypto in una tasca e l’esclation a Gaza nell’altra: «L’esercizio», ammettono gli amministratori della Romed, «è stato caratterizzato da un positivo risultato della gestione finanziaria a breve termine, la quale ha evidenziato un risultato positivo di 21 milioni al netto di ogni onere finanziario». Hai visto un po’. E per chiarire: fronte geopolitico da una parte (con Washington che la fa da padrona) e “moda” crypto dall’altra, «operativamente Romed ha seguito principalmente questi ultimi due temi costruendoci sopra la gran parte del risultato raggiunto».

Ma c’è di più. C’è il capitolo dazi. «L’andamento della gestione (del 2025, ndr) è stato caratterizzato da mercati estremamente turbolenti anche in dipendenza delle azioni macroeconomiche poste in essere dall’amministrazione statunitense e la Società (sempre lei, la Romed, ndr) ha sfruttato le opportunità offerte dai mercati effettuando trading su valute e commodities oltre che sui titoli, con risultati positivi. Anche gli investimenti di medio periodo hanno iniziato a venire a maturazione con risultati da considerarsi positivi. Di conseguenza l’aspettativa risulta essere quella di un esercizio 2025 con un risultato della gestione in crescita». Ma chi l’avrebbe mai detto?

tag
carlo de benedetti
donald trump
dazi

