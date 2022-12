Barbara Carfagna distrugge Rula Jebreal: "Omofobia? Ma dove lo hai visto?"

03 dicembre 2022 a

Barbara Carfagna non ci sta e dopo l'ultimo cinguettio di Rula Jebreal che sbraita contro i giornali di destra "colpevoli" a suo dire di lanciare attacchi omofobi contro Elly Schlein, sbotta su Twitter: "Ma perché Jebreal ci descrive sempre come non siamo? Dove ha letto attacchi omofobi a Elly Schlein?". Nel post pubblicato dalla giornalista palestinese sull'attentato a Susanna Schlein, sorella di Elly, in Grecia, si legge: "Un'auto appartenente aun alto diplomatico italiano presso l'ambasciata italiana ad Atene, è stata data alle fiamme/distrutta. La diplomatica, Susanna Schlein, è la sorella della leader dell'opposizione italiana, Elly Schlein, che è regolarmente presa di mira da attacchi omofobici da parte dei media di destra".

Quindi pubblica, oltre alla notizia dell'attentato ad Atene, un tweet del direttore di Libero Alessandro Sallusti che facendo un breve ritratto di Elly Schlein, candidata alla segreteria del Partito democratico scrive: "Dichiaratamente bisessuale, comunista, anticapitalista, ecologista, terzomondista, utopista, europeista ma soprattutto ambiziosissima. Ecco la donna che potrebbe scalare la sinistra italiana". E dove sarebbe l'insulto omofobo? Evidentemente lo vede soltanto Rula Jebreal.

Tanto che nei commenti al tweet della giornalista del Tg1, si legge: "Perchè si nutre di quello per esistere. Se il cibo le manca lo crea, per sopravvivere. Sono gli idoli scesi nell’oblio, come le divinità dimenticate di Gaiman". E ancora: "Perché le fa comodo e giustifica il suo stare al mondo"; "quello è il suo pane, non sa fare altro".