Non è l'arena, Efe Bal provoca Giovanardi e Pillon: "Mai andati a prostitute?"

Efe Bal, ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, nella puntata del 4 dicembre, provoca Carlo Giovanardi e Pillon: "Non siete mai andati con le prostitute? Hai sempre scop*** con la moglie?". Quindi Giovanardi risponde con una battuta: "A me le tette e i sederi degli uomini non interessano". Quindi la Bal ribatte: "Non sto parlando dei trans... Ci sono prostitute donne...". "Voglio capire dove si vuole arrivare con questa trasmissione perché alcune cose dette sono assolutamente giuste. La rete è una trappola infernale".

Ma Efe Bal lo interrompe di nuovo e insiste: "Giovanardi, hai mai scop*** con una prostituta?".

Sempre in tema di escort, Simone Pillon commenta: "è una sorta di girandola in cui si cerca sempre di più, sempre di più sempre di più. Nel momento in cui si decide di prescindere dalla dignità umana non c'è mai un limite". Queste donne, prosegue, "io non le giudico però quando vedo queste ragazze mi si stringe il cuore, perché penso che quelle ragazze meritano di meglio, quel tipo di attività contrasta con la dignità umana". Il problema, conclude, "non è fare morale".