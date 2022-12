Lady Soumahoro, gli scatti hot per cui non ha pagato il fotografo

05 dicembre 2022 a

La moglie di Aboubakar Soumahoro avrebbe scattato delle foto hot una decina di anni fa. Scatti che sono spuntati in maniera casuale dagli archivi del fotografo Elio Carchidi: si trovano inserite nel portofolio tra le “fotografie glamour”. Sono in tutto undici scatti che ritraggono una donna che sembra essere proprio Liliane Murekatete. Intervistato da Mowmag.com, Carchidi ci ha tenuto a precisare che non è stato lui ad andare a rispolverare quelle foto, che si trovavano da anni sul suo sito.

“Venderle? Non è il mio mestiere e non rientra nella mia etica professionale - ha dichiarato - speravo che rimanessero lì per gli amanti della fotografia e non a uso e consumo della cronaca”. Inoltre il fotografo ha svelato che il servizio è stato effettuato gratis, con Dagospia che ha subito ironizzato sul “vizietto” di lady Soumahoro di non pagare. “In questo caso non è costato nulla - ha spiegato Carchidi - perché si trovano accordi tra modella e fotografo e si spera di poter poi vendere a giornali e riviste queste foto. All’epoca non andò così e rimasero invendute”.

Il fotografo si è detto anche piuttosto sicuro che si tratti di Liliane Murekatete nei sui scatti: “So che si chiama così, come avevo riportato sul nome del portfolio sul sito, e ho saputo di loro quando ne hanno parlato le cronache in questi giorni. Prima non sapevo chi fossero questi signori. Ho visto le loro foto sui giornali e mi è sembrata lei”.