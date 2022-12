L'Aria Che Tira, retroscena di Vespa sulla Meloni: "Farà qualcosa di grosso"

12 dicembre 2022 a

Lungo colloquio tra Bruno Vespa e Giorgia Meloni. A rivelarlo lo stesso giornalista ospite di Myrta Merlino nella puntata di lunedì 12 dicembre de L'Aria Che Tira. Su La7 Vespa esordisce con una frase che lascia ben poco spazio all'immaginazione: "Vorrebbe che gli italiani portassero fiori sulla sua tomba quando non ci sarà più", dice in riferimento alla mancata volontà del premier di essere rieletto a tutti i costi. Per lui infatti "questa è la frase chiave del lungo discorso fatto con Meloni, perché se non hai niente da perdere puoi tirare di più la corda".

Ma i retroscena non finiscono qui. Vespa afferma di aver detto al leader di Fratelli d'Italia che il Paese non cresce da 30 anni e tanti governi hanno provato a ribaltare la situazione, senza riuscirci. "Lei mi ha risposto così", ossia che il suo unico scopo è lasciare un buon ricordo negli italiani. E ancora, sulle prossime mosse: "Lei vuole smontare la macchina burocratica italiana. Farà qualcosa di grosso, perché questa forza deriva dal fatto di non aver niente da perdere". Un chiaro riferimento alla riforma della giustizia firmata Carlo Nordio per cui "sarebbe clamoroso".

Spazio allo scandalo dell'Europarlamento con Antonio Panzeri ed Eva Kaili accusati di corruzione: "Quando ho letto dei sacchi di denaro ho pensato a Paperon de' Paperoni. È un'enormità, neanche ai tempi di Tangentopoli abbiamo visto queste cifre".