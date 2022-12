Sabina Guzzanti fa impazzire la sinistra: "Perché stimo Giorgia Meloni"

13 dicembre 2022 a

Sabina Guzzanti "tifa" Giorgia Meloni. A sorpresa arriva un endorsement per la premier e proprio dalla sua più assidua imitatrice. "Ho stima per lei. Una donna presidente del Consiglio penso ci faccia sentire tutte più forti, oltretutto viene da un ambiente più maschilista di quello dell'area progressista e immagino che sia stata anche una scalata faticosa", confessa la comica alle colonne del Corriere della Sera.

Un'ammissione, come detto, che prende in contropiede. D'altronde la Guzzanti non è certo vicina a Fratelli d’Italia, né tantomeno alla destra. Eppure, già lo scorso 18 novembre a Propaganda Live, la cabarettista ha sorpreso il conduttore Diego Bianchi. È stato lui a chiederle un commento sull'ascesa della Meloni alla presidenza del Consiglio: "Il fatto che sia donna un po' fa piacere. Un po' di stima per il fatto che ce l’abbia fatta. Si è fatta da sola". Poi si è lanciata in un monologo in cui invitava la Meloni a candidarsi a segretario del Pd: "Perché sarebbe l’unica a poter ricoprire il ruolo senza essere accusata di avere un passato comunista…".

Nonostante il suo impegno politico, a chi le chiede di un'eventuale discesa in campo, la Guzzanti frena: "Non mi è mai passato per l'anticamera del cervello". Nemmeno dopo la controversia giudiziaria e l'accusa di vilipendio nei confronti di papa Ratzinger: "Non credo di aver commesso altri peccati, se non quello di ragionare con la mia testa e sono convinta di aver detto cose quasi sempre giuste, esprimendole in maniera appassionata, questo sì". E non cambierà di certo ora.