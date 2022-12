Otto e mezzo, Scanzi e il Qatargate: "Letta parte lesa? Certe gole profonde..."

13 dicembre 2022 a

Si parla del Qatargate da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, nella puntata del 13 dicembre e Andrea Scanzi, che è in collegamento prima non manca di attaccare la destra e poi tira una bordata al Partito democratico. "Corruzione di sinistra? Ricordiamo a Rampelli tutti gli esponenti di Fratelli d'Italia indagati... La questione morale a sinistra è aperta dai tempi di Berlinguer e non erano tutti d'accordo. Se la sinistra avesse affrontato la questione morale ora non esisterebbe il Movimento 5 stelle".

Qui l'intervento di Andrea Scanzi a Otto e mezzo

Ma "la vicenda è gravissima e orrenda", prosegue la firma de Il Fatto quotidiano. "Panzeri che era del Pd e poi di Articolo 1 ha una ong che include persone oneste e poi si scopre che questa ong prendeva i soldi per dire quanto era bello il Qatar. Il Pd deve stare attento, è ovvio che è parte lesa dove si parla di persone oneste, ma attenzione, Panzeri viene da quel mondo lì e ora sono stati messi sigilli a uffici di ex assistenti e collaboratori di europarlamentari del Pd, e allora, visto che ci sono gole profonde e sta parlando il compagno di Eva Kaili, la sensazione è che la vicenda si sta allargando e potrebbe travolgere esponenti dem". E Letta, conclude Scanzi, "è presto per dirsi parte lesa, mi sembra che siamo solo all'inizio di questo scandalo...".