Kristian Pengwin, "KickOff Mondiali" è un caso su Twitch

Giovane creator di origini polacche nato a Latina, uno dei più noti tipster italiani, Kristian Pengwin ha 25 anni ed è riuscito in poco tempo a trasformare la sua passione per il calcio nel suo attuale lavoro. Su Twitch il suo programma KickOff Mondiali ha riscosso un così grande successo di pubblico da essere definito come il format di tendenza di Qatar 2022. In onda alle 22,30, tutte le sere -canale ilpengwin - è sempre in diretta, con ospiti importanti; Pengwin svela curiosità, fa previsioni sui risultati, analizza le partite, ed è diventato una vera e propria star nel mondo del calcio.

In vista della finalissima, che decreterà la nazionale campione del mondo, Kickoff Speciale Mondiali continua a informare gli spettatori su che accade e offre suggerimenti a tutti coloro

che seguono le partite. Gli ospiti sono tanti e tutti noti al grande pubblico, come Luca Toni, Zaccardo, Jeda, Vincent Candela, Trevisani, Francesco Oppini, Ivan Zazzaroni, Ana Quiles, Claudia Garcia, Sebastian Frey.

Pengwin condivide le previsioni sul web, parla di giocatori in campo, svela curiosità, esprime la sua opinione su un risultato e si avvale di uno staff di collaboratori. 774.000 followers su Instagram, mezzo milione su Tik Tok, Pengwin è già super corteggiato da tutte le tv. Dopo i Mondiali e dopo il successo di KickOff Mondiali grandi novità bollono in pentola e sui campi di calcio per il Pinguino Vincente che, in Italia, è sicuramente uno dei pionieri di un nuovo mestiere che fino a qualche anno fa neanche esisteva, il tipster, ovvero colui che fornisce regolarmente informazioni sui probabili esiti di eventi sportivi.

Grazie alla popolarità raggiunta, Kristian viaggia in giro per il mondo seguendo gli eventi calcistici più esclusivi. Di recente su Tik Tok è diventata virale una sua canzone realizzata nel 2019, grazie al ritornello

che è diventato un tormentone: “Te l’avevo detto? Te l’avevo detto? Il pinguino ha fatto centro!”.