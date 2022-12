"Cosa mi ha chiesto Maurizio Molinari": bomba su Repubblica

23 dicembre 2022 a

a

a

È una Selvaggia Lucarelli senza freni quella che si confessa a poche ore dalla finalissima di Ballando con le Stelle. Questa volta però l'opinionista non si scaglia contro i colleghi giurati e nemmeno con Milly Carlucci, ma con Maurizio Molinari. "Quando ci sono stati degli articoli di Repubblica che non mi sono piaciuti l’ho detto e a quel punto dal direttore di Repubblica mi è stato chiesto di rispettare il buon vicinato - confessa al Fatto Quotidiano -. Mi disse che avrei dovuto confrontarmi preventivamente. Cosa che non ho fatto, è un atteggiamento che non mi appartiene".

Ballando con le Stelle: il colpaccio per la finalissima, perché i ballerini tremano

Non è comunque la prima volta che la Lucarelli punta il dito contro Molinari. Aggredita da un No vax al Circo Massimo, la giurata sbottava: "Questa mattina. Repubblica dà il meglio di sé. Inventa (!) che io abbia scritto l’indirizzo del mio aggressore, non si accorge che il nome del mio aggressore l’avevano già fatto molte ore prima fanpage e altri, mi fa accusare da uno di Forza Nuova di aver insultato io i no vax".

"Sapeva i rischi"; l'affondo contro la Lucarelli, scoppia la bufera

Ma non è finita qui. Nel tweet successivo la Lucarelli accusava il quotidiano di Molinari di fomentare odio: "Questo articolo è molto più violento di una testata. Le piazze stanno messe male, ma il giornalismo non se la passa meglio. Attendo rettifica. E sono disponibile a fornire l’ora di girato a Repubblica, così che possa smentire le dichiarazioni del suo prezioso testimone di FN". Insomma, i rapporti tra i due non sono dei migliori e la riprova è il recente sfogo.