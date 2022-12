Selvaggia Lucarelli, sfregio gratuito a Giorgia Meloni in mimetica

25 dicembre 2022 a

Sfregio su sfregio. Ogni occasione è buona per far polemica, quando in ballo c'è Selvaggia Lucarelli, altresì detta la sacerdotessa del giusto, la presunta depositaria del bene nonché ferocissima giurata dotata di paletta a Ballando con le Stelle, talmente feroce da aver de facto rotto con tutta la giuria e pure con la padrona di casa, Milly Carlucci.

Ma qui, Ballando e palette non c'entrano. Già, perché Selvaggia Lucarelli parla anche di politica. Fa anche polemica politica. Ha insomma da ridire su tutto.

In questo caso prima alza e poi punta il ditino contro Giorgia Meloni, il premier che all'antivigilia di Natale è andata in Iraq per una visita ufficiale nel corso della quale ha anche incontrato il contingente dell'esercito italiano schierato nel Paese. E per l'incontro, Meloni, ha indossato una tuta mimetica. Circostanza sulla quale la sacerdotessa del giusto ha avuto da eccepire. Infatti Selvaggia Lucarelli rilancia su Twitter l'immagine della Meloni in mimetica condita dal commento: "Non vedeva l'ora". Insomma, militarista e autoritaria, questo il sottotesto. Una polemica... inesistente.