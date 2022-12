Ratzinger, "cos'è accaduto nelle ultime ore": la drammatica conferma

28 dicembre 2022 a

Peggiorano le condizioni di salute di Jospeh Ratzinger. L'annuncio che preoccupa il mondo cattolico arriva direttamente da Papa Francesco, che durante l'udienza di oggi - mercoledì 29 dicembre, ha chiesto "una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. È molto ammalato, che Dio lo consoli e lo sostenga fino alla fine in questa testimonianza di amore alla Chiesa".

Già nel 2020 Benedetto XVI era finito al centro dell'attenzione dopo la comparsa di alcune foto che lo ritraevano sofferente. Stando a quanto diffuso, Ratzinger ha dovuto fare i conti con una fastidiosa infezione al viso che gli ha provocato forti dolori e che lo ha costretto a pesanti terapie antibiotiche. Infezione che si sarebbe aggravata dopo il viaggio in Baviera, a giugno, per visitare il fratello Georg morente.

Ora però le sue condizioni sembrano addirittura peggiorate. Rispondendo alle domande dei giornalisti, il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha detto: "Posso confermare che nelle ultime ore si è verificato un aggravamento dovuto all’avanzare dell’età. La situazione al momento resta sotto controllo, seguita costantemente dai medici. Al termine dell’udienza generale Papa Francesco si è recato al monastero Mater Ecclesiae per visitare Benedetto XVI. Ci uniamo a lui nella preghiera per il Papa emerito". Eppure Il Mattino riporta il commento di un cardinale molto vicino alla cerchia ratzingeriana, che già ieri sera si confidava così: "Purtroppo le sue condizioni si sono fatte di ora in ora estremamente precarie".