Epoca Motors, nuova vita alle Vespe d'epoca

Esiste un filo invisibile, eppure tangibile, nelle vite di tanti, che lega la passione per il suono e per le 7 note a quella per le auto e per le moto. Epoca Motors, realtà creata dal manager musicale Denys Maiorino a Trezzo d’Adda (MI) regala a Vespe d’Epoca una seconda giovinezza. La storia di Maiorino è singolare: tra i tanti progetti che nel tempo hanno forgiato la sua personalità famelica e creativa c’è il suo impegno come manager musicale nella scena hip hop italiana con Level Up. Oggi coordina pure un team di 4 persone impegnate a far tornare come nuove le Vespe, icone dello stile italiano nel mondo. “Non è sufficiente un carrozziere qualsiasi per ridare vita ad un telaio”, spiega Maiorino. Che continua: “Verniciatura e sabbiatura vanno fatte in un certo modo. Solo così la Vespa che esce dalla nostra officina torna ad essere fiammante e bella come quando Piaggio l’ha sfornata”.

Maiorino si sofferma sull’importanza dei dettagli, per pezzi che restano rivolti ad un numero ristretto di appassionati, sparsi per il mondo: “Spesso le Vespe, una volta restaurate, vengono prima smontante ed in seguito spedite. Non ci occupiamo di ogni tipo di Vespa, faccio una selezione”. “I componenti che produciamo per le competizioni sono un modo eccellente per far vedere e comunicare a tutti la nostra passione. Nelle gare testiamo i nostri prodotti oltre ogni limite, per una sicurezza maggiore”, conclude.

Impossibile, con Denys, meccanico “per passione” dall’età di 13 anni, non parlare anche di musica. Maiorino è diventato “Il Boss delle Vespe”, programma in onda su Sky già alla seconda stagione. E, avendo tra gli amici vip tanti Vespisti, ha pensato bene di coinvolgerli. “Ho ospitato Emis Killa, DJ-Jad degli Articolo 31 con suo fratello Wlady, Mitch di Radio 105 e il rapper Sensei”.