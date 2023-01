Saviano, figuraccia: "Meloni mente", ma viene sbugiardato

04 gennaio 2023 a

Con il decreto sicurezza verranno applicate nuove regole per frenare gli sbarchi illegali. Giorgia Meloni ha detto chiaro e tondo: il diritto internazionale "non prevede che si faccia la spola con gli scafisti". Le norme, sostiene la premier, "vogliono circoscrivere il salvataggio dei migranti ancorandolo al diritto: se salvi delle persone le devi portare al sicuro. Non puoi fare salvataggi finché la nave non è piena. Perché altrimenti non è un salvataggio fortuito". Risultato? La rabbia di Roberto Saviano.

Più puntuale che mai lo scrittore replica su Twitter: "Meloni mente. Chiama le Ong 'traghetti che fanno la spola con gli scafisti”: in 10 anni di inchieste non è emerso MAI niente del genere. Le leggi contro le Ong tolgono osservatori dal Mediterraneo per permettere respingimenti illegali e mano libera alla Guardia costiera libica".

Peccato però che Repubblica pubblichi un articolo dal titolo chiarissimo: "Migranti, le foto che accusano la ong: 'Il capitano proteggeva gli scafisti'". Il riferimento è all'inchiesta di Trapani. Nel 2017, un agente infiltrato registra il comandante della Vos Hestia: "Sui trafficanti non faccio la spia". Più nel dettaglio il pool coordinato dal procuratore facente funzione Maurizio Agnello contesta al comandante di non aver voluto dare alcuna informazione alla polizia sugli scafisti. La domanda dei magistrati è dunque una sola: ma perché non segnalare gli scafisti all’arrivo nei porti? E chissà se Saviano a questo quesito una risposta ce l'ha...