Marco Damilano, rumors su Meloni: "L'ambizione fuori dai confini nazionali"

Silvio Berlusconi non esclude un partito unico di centrodestra. Di questo si parla ad Agorà nella puntata di mercoledì 4 gennaio su Rai 3. Tra gli ospiti, Marco Damilano per cui "ci sono due piani: uno nazionale, per cui da anni si parla di un partito unico, di fatto nato nel 2008 con il Pdl". Per il giornalista "quell'esperimento fallì. Fratelli d'Italia è una scheggia prodotta da quel partito".

Infine l'altro piano, quello della politica europea "che va verso le elezioni del 2024 ed è da più di 40 anni che la politica europea si fonda su un asse tra i popolari e i socialisti in cui è confluito anche il Pd italiano". Per la prima volta però c'è una novità: "Un partito, quello dei conservatori, guidato dalla Meloni, che dice: 'facciamo un altro partito'". Per Damilano si tratta di "un'ambizione meloniana fuori dai confini nazionali".

A lanciare l'ipotesi del partito unico, il leader di Forza Italia. Dopo la decisione sulla candidatura di Francesco Rocca alla regione Lazio, il Cavaliere ha detto: "Il centro-destra è tornato a governare il paese e guida la maggior parte delle Regioni italiane. La nostra è una coalizione unita, credibile, fatta di rapporti leali fra forze politiche diverse ma capaci di lavorare insieme da quasi trent’anni. Una coalizione che un giorno potrebbe essere un partito unico, sul modello dei Repubblicani americani, senza perdere in nessun caso il suo carattere plurale che valorizza storie diverse, culture diverse, linguaggi diversi capaci di confluire in un progetto comune".