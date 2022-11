Marco Damilano? "A chi piace la Sfinge di Rai 3": ora tutto torna

Klaus Davi 30 novembre 2022 a

Ecco Tele... raccomando, la rubrica di Klaus Davi: nel mirino Marco Damilano e il popolo di sinistra

CHI SALE (Marco Damilano)

Dipinto come una sorta di spin doctor e creatore mediatico del neo-deputato Aboubakar Soumahoro, al centro di uno scandalo per presunti raggiri operati dalle coop della moglie e della suocera, Marco Damilano, che ha sempre fustigato un po' tutti - a volte senza tanta "pietas" quando era a capo del settimanale L'Espresso - , va in onda giorno per giorno nell'access prime time di Rai Tre come se niente fosse. Voce ferma, sguardo fisso in camera, lancia servizi e interviste. Più che un fustigatore, una sfinge.

Damilano, te la ricordi? Soumahoro, la foto che spazza via il direttore

CHI SCENDE (Il popolo di sinistra)

Il popolo di sinistra "catodico" non è poi tanto diverso da quello elettorale. Chiuso, autoreferenziale, imperturbabile, forse più assuefatto ai riti "auto-rassicuranti" che all'esercizio dell'autocritica. Il Cavallo e la Torre, striscia quotidiana di Rai3, viaggia stabilmente sopra il 7% di share e, secondo gli analisti di OmnicomMediaGroup, fa man bassa di ascolti soprattutto nel target laureati, dove tocca addirittura il 9.6%. Più amato dalle donne (sopra il 7.5%), va bene in regioni "amiche" come Campania (9%), Lazio (8.4%) e Toscana (7.5%), un po' meno in Emilia (6.4%) e Puglia (4.7%), con un trend tendenzialmente più "nordista".