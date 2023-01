Severgnini massacrato dal "Fatto": "Scarlett Johansson come si è sentita quando..."

06 gennaio 2023 a

a

a

Che fucilata contro Beppe Severgnini, nascosta tra le pieghe e tra le pagine del Fatto Quotidiano diretto da Marco Travaglio. Ma, ovviamente, procediamo con ordine, in primis sottolineando come di tale "finezza" si sia accorto prima di tutti Dagospia, il sito diretto da Roberto D'Agostino che ha rilanciato la curiosa vicenda.

Il punto è che nella pagina delle lettere del Fatto, è stata pubblicata la brevissima missiva di un lettore, Francesco Turpi, il quale con pungente ironia scriveva quanto segue: "Perché avvelenarci il sangue ogni giorno con le notizie di politica interna, quando si potrebbe fare una bella intervista a Scarlett Johansson chiedendo come si è sentita quella volta che le sue avance sono state respinte dall'affascinante Beppe Severgnini?", conclude.

Già, una clamorosa stoccata alla firma del Corriere della Sera. Sia del lettore, sia del Fatto Quotidiano che sceglie di pubblicare tra le altre lettere del giorno proprio la lettera in questione. Ma a che cosa ci si riferisce? Presto detto: lo sberleffo a Severgnini è dovuto a un articolo firmato da quest'ultimo sul Corsera il 22 luglio 2022, articolo dal titolo "E Scarlett mi chiese: Stasera a cena ti siedi vicino a me?". Articolo della rubrica "Ritratto d'autore" che già in quei giorni valse a Severgnini un diluvio di sfottò. Ironie che Il Fatto Quotidiano ha voluto rimestare...