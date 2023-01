Giuseppe Conte, fucilata di Vittorio Feltri: "Può anche buttarli nel cesso"

07 gennaio 2023 a

Vittorio Feltri smorza la polemica su Giuseppe Conte che con la compagna Olivia Paladino "a Cortina ha speso in albergo 2.500 euro a notte". Scrive il direttore editoriale di Libero in un post pubblicato sul suo profilo Twitter che "si ignora che ciascuno con i propri soldi fa quello che gli pare, anche buttarli nel cesso", commenta tranchant. Nel caso dell'ex premier quei soldi sono stati spesi per un soggiorno a cinque stelle.

E di "polemica ridicola" aveva parlato ieri 6 gennaio anche Valentina Fico, la ex moglie di Giuseppe Conte, che in un colloquio con il Corriere della Sera aveva difeso il leader del Movimento 5 stelle: "Conte è stato una notte sola al Grand Hotel Savoia ed era ospite - ha rivelato l'ex moglie -. Se lo scrivete rilascio l'intervista". Dunque, l'intervista, l'ha rilasciata. "Era la prima volta che andava a Cortina. Lì c'era già la compagna con la figlia e lui le ha raggiunte per il Capodanno", ". Valentina Fico, componente della VII sezione dell’Avvocatura dello Stato, difende l’ex marito, con il quale è rimasto un buon rapporto: "La compagna è miliardaria! Dove volete che passi le vacanze, in un ostello? E lui era ospite, non ha mica pagato".