Luigi Bisignani: "Quel filo che unisce Ratzinger e lady Diana"

08 gennaio 2023 a

a

a

Addio al papa Emerito, Joseph Ratzinger, Benedetto XVI. Pochi giorni fa i funerali in San Pietro celebrati da Papa Francesco. E da qual giorno tutte le polemiche che ne sono seguite, le accuse all'attuale Pontefice da parte del fronte conservatore e da parte di padre Georg. Insomma, il Vaticano è una polveriera.

E in una certa misura ha stupito un po' tutti l'enorme ondata d'affetto per Ratzinger, un affetto che forse era difficile immaginare, poiché Benedetto XVI è stato un Papa a tratti anche molto contestato, soprattutto dall'universo progressista. E sulla base di questo stupore muovono le riflessioni di Luigi Bisignani, riflessioni che trovano diritto di cittadinanza sul Tempo di oggi, domenica 8 gennaio. E l'uomo che sussurra ai potenti, sul quotidiano capitolino, si spende in un intrigante parallelismo tra Ratzinger e lady Diana Spencer.

Lo scoop di Bisignani: quel messaggio di Giorgia Meloni a Papa Francesco...

Bisignani parte citando padre Georg: "Le memorie dell'ex prelato d'onore di Ratzinger, il cui libro è di prossima uscita, richiamano paradossalmente quanto sta accadendo in queste ore alla Corona inglese, con le prime indiscrezioni sul libro di Harry, al secolo duca di Sussex, secondogenito di Carlo d'Inghilterra e della Principessa Diana", premette Luigi Bisignani.

E ancora: "Ratzinger e Lady D, due protagonisti assoluti di questi tempi. Divisivi da vivi, aggregatori da morti. Si parva licet componere magnis e con tutto il doveroso rispetto, la fine terrena del sovrano della Chiesa Papa Ratzinger e della principessa del popolo Diana hanno delle analogie. Controversi in terra, a poche ore dalla scomparsa, entrambi hanno iniziato ad essere universalmente venerati. Per nessuno di loro si poteva immaginare un coinvolgimento popolare così ampio, una commozione plebiscitaria così profonda", conclude Luigi Bisignani uno spunto di riflessione che spinge a molteplici riflessioni.