Nicola Porro smaschera Papa Francesco: "Come ha blindato il Conclave"

Papa Francesco si sta già muovendo in vista del Conclave? Secondo Nicola Porro, "in questa fase in cui ratzingeriani e bergogliani, conservatori e progressisti, si stanno spaccando sempre più in Vaticano, già iniziano le prime mosse in vista del prossimo Conclave post Bergoglio". Scrive il giornalista e conduttore di Rete 4 sul suo sito internet che se è vero che Papa Francesco è ancora in vita, è anche vero che ormai ha 86 anni e "non celebra quasi più messa a causa del dolore al ginocchio, gira in carrozzina e non ha escluso una possibile rinuncia".

Insomma, prosegue Porro, "prima o poi il conclave si farà e le manovre di preparazione cominciano molto prima. Lo sa bene lo stesso pontefice, che nei suoi 10 anni di regno ha già disposto le caselle per il Papa che verrà. Non significa aver indicato un nome, questo non si può. Ma un percorso sì, nominando cardinali elettori quei vescovi in linea con la dottrina Bergoglio sulla Chiesa: più missionaria, più aperta, più progressista".

E poi ci sono i numeri. "Il collegio cardinalizio al momento conta infatti 125 elettori, di cui 81 sono stati nominati da Francesco e solo una minoranza (appena 34) ormai da Benedetto XVI. Gli altri, una decina, arrivano dall’era di Giovanni Paolo II" e "il divario tra le due fazioni potrebbe anche aumentare", sottolinea Porro. Infatti, "tra non molto 11 cardinali raggiungeranno il limite massimo di età, 80 anni, e perderanno il diritto di voto: 6 sono stati nominati da Ratzinger, 3 da Bergoglio e 2 da Giovanni Paolo II. Tra questi ci sono anche nomi di peso come Angelo Bagnasco e altri quattro italiani, fatto che riduce non solo il peso dei tradizionalisti ma pure della conferenza episcopale italiana al prossimo conclave".