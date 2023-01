Bassetti, profezia nera sul Covid: "Tempesta virale perfetta in arrivo"

08 gennaio 2023 a

Profezia inquietante di Matteo Bassetti sul Covid. Secondo il direttore della Clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova "il Covid metterà in ginocchio la Cina. Il numero elevato di malati", ha scritto il professore in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, "sta già creando problemi alla produzione industriale. Dopo il Capodanno cinese sarà un disastro: si prevedono 4-500 milioni di casi che si sommeranno ai 300M fino ad oggi. Sarà la tempesta virale perfetta".

Preoccupato anche Walter Ricciardi, docente di Igiene all'Università Cattolica di Roma: "Dalla Cina non abbiamo dati ufficiali sull'andamento della pandemia nel Paese. Possiamo però stimare un numero di casi enorme, con migliaia di morti al giorno", anche in base a quanto riesce ad arrivare a noi in "un'epoca in cui la comunicazione social comunque si diffonde. Parliamo di un'ondata pandemica di enormi proporzioni".

Intanto la Germania ha invitato tutti i cittadini tedeschi a evitare viaggi "non essenziali" in Cina. Il "consiglio" è arrivato dal ministero degli Esteri di Berlino alla luce della situazione nel Paese asiatico, alle prese con una nuova ondata di contagi a seguito di un allentamento delle restrizioni anti-Covid. "Al momento scoraggiamo i viaggi non essenziali in Cina. Il motivo è un picco di infezioni da Covid e un sistema sanitario oberato", ha affermato su Twitter il ministero degli Esteri tedesco.