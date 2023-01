Zona Bianca, Cruciani contro la ambientalista: "Cara amica..."

09 gennaio 2023 a

"I soldi degli italiani vengono investiti per andare ad aumentare qualcosa che sta portando alla nostra rovina, che sta rovinando la prospettiva di un futuro, lo diciamo agli italiani?": un'attivista di "ultima generazione", che protesta da mesi contro il cambiamento climatico, è intervenuta a Zona Bianca, in collegamento con Giuseppe Brindisi su Rete 4. "Non abbiamo ferito nessuno", ha continuato la giovane, riferendosi ai sit-in in autostrada.

A quel punto è arrivata la risposta di Cruciani, anche lui ospite del talk, che rivolgendosi all'attivista ha detto: "Cara amica, certo, ci mancava pure che ferivate qualcuno. Tu puoi esporre tutti i cartelli che vuoi, però io credo che le persone che tu dici dovrebbero leggere quel cartello mentre vanno a lavorare dovrebbero avere la stessa libertà che hai tu in questo momento di dirlo in tv di andare tranquillamente a lavorare e non perdere tempo, senza leggere quel cartello".

"Non è obbligatorio leggere quel cartello per una persona che sta andando a lavorare - ha continuato il giornalista -. Tu hai la libertà di esporti, di fare la manifestazione, di andare dove vuoi. La libertà di un camionista, di una casalinga, di un agente di commercio è quella di circolare liberamente senza la rottura di balle di avere una persona che espone un cartello, condivisibile o meno che sia. La democrazia è questa, quella che fate voi è l'antidemocrazia".