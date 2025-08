Eleonora Boi morsa dallo squalo, lo sfogo dall'ospedale: "L'amico che mi ha tradita"

Dopo il morso dello squalo, Eleonora Boi ha finalmente parlato direttamente dal letto d'ospedale. Per fortuna, la moglie di Danilo Gallinari ed ex giornalista Mediaset, sta bene, anche se un po' acciaccata. Ma, stando alla bruttissima disavventura in mare, può tirare un sospiro di sollievo: poteva andare molto peggio.

"È stato il giorno più brutto della mia vita, forse aveva ragione mia nonna - ha commentato su Instagram -. Nella quando diceva 'su mari esti traitori'. Non avrei mai pensato che avrei potuto essere attaccata da uno squalo e per giunta mentre mi trovavo vicino alla riva e in una spiaggia super affollata. Fortunatamente, io e il mio bambino stiamo bene, sono stata soccorsa prontamente e l’intervento chirurgico per rimettere a posto la mia povera gamba mangiucchiata è andato bene. Ora devo solo riprendermi dal grandissimo spavento e provare a perdonare il grande amico che mi ha tradito".