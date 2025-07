Garlasco, pista-horror: "Ignoto 3, un altro cadavere"

Tanti i dubbi sull'identità di "Ignoto 3", il cui dna è stato rinvenuto nella bocca di Chiara Poggi. Stando all'analisi del profilo genetico, quest'ultimo sarebbe completo e non compatibile con operatori o strumenti. Insomma, non sarebbe frutto di contaminazioni. Eppure i consulenti della famiglia Poggi non escludono l’ipotesi della contaminazione da autopsia.

Lo sostiene anche Alberto Bonsignore, direttore di Medicina Legale dell'ospedale Gaslini di Genova. Per il professore la contaminazione sulla garza utilizzata per fare il tampone orofaringeo non è un'ipotesi remota. "Da quello che abbiamo potuto apprendere, nella relazione autoptica si parla di tampone orofaringeo mentre poi sembrerebbe che il prelievo che è stato eseguito, è stato eseguito tramite una garza", ha spiegato il medico durante Zona Bianca su Rete 4.