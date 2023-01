Usa, blocco aereo? Rampini nel panico: "Mia moglie su un volo"

11 gennaio 2023 a

"Sono stato in aereo nelle ultime quattro ore quindi sono informato": Federico Rampini, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, è intervenuto sul guasto tecnico che nelle ultime ore ha costretto tutti i voli a rimanere a terra negli Stati Uniti. "È un incidente abbastanza serio - ha spiegato l'editorialista del Corriere della Sera - perché praticamente per un paio di ore la Faa, l'ente federale che dirige tutti i controllori di volo degli Usa, ha avuto un black out del suo sistema informatico, per cui ha dovuto bloccare tutti i voli domestici per precauzione. Non era più convinta della sicurezza dei propri sistemi di comunicazione con i piloti in volo".

"È una cosa del tutto inusuale", ha proseguito Rampini. Che poi ha aggiunto: "Ora bisogna capire se è puro incidente tecnico o se c'è dietro qualcos'altro. Nel periodo in cui viviamo...". Il giornalista ha sottolineato che lui stesso era in volo quando ha letto la notizia: "Stavo atterrando a Milano Malpensa dal Cairo".

L'intervento di Rampini a Tagadà

La sua preoccupazione, però, è andata anche a sua moglie che era su un volo per New York al momento del blocco. "Quindi prima cosa ho pensato a mia moglie e seconda cosa ho pensato ai russi - ha proseguito Rampini -. Uno pensa male, in questi casi si pensa subito a un cyberattacco. Magari non c'entra niente ma il sospetto è naturale e immediato visti i tempi che viviamo".