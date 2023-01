Saviano contro Piantedosi: "Mente". E tira in ballo il "pull factor"

11 gennaio 2023 a

Roberto Saviano insiste. Non perde occasione per prendersela con il governo e quando l'occasione non c'è - ospitata televisiva, presentazione del libro - la inventa e ne fa un caso sui social. Non contento, lo scrittore a processo per diffamazione nei confronti dell’attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oggi ha accusato il ministro dell'Interno di mentire. "Piantedosi mente", ha scritto su Twitter. "Con il governo #Meloni gli sbarchi non sono in calo. Nei primi giorni del 2023 sono arrivati 3673 migranti - 378 nel 2022. Il "pull factor": falso. Arriva con navi #Ong il 10% dei migranti. L'immigrazione va gestita con le sue complessità, il resto è propaganda".

Concetti triti e ritriti. Lo scrittore ritiene che Europa le libertà vengano soppresse in nome della sicurezza e del vantaggio economico. Come succede in Italia per le Ong. In una intervista solo qualche giorno fa Saviano aveva spiegato: "Piantedosi si trova schiacciato da Matteo Salvini, che l’ha costruito e voluto mettere lì. Ma è chiaramente un ruolo che gli sta stretto e gli sta dando anche fastidio. Sa che non può comportarsi in maniera maldestra come si è comportato Salvini. Dopodiché l’obiettivo vero di questa legge è non avere testimoni nel Mediterraneo. Non c’entra nulla far rispettare il diritto internazionale come sostiene Meloni. Mentendo.