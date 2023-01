Non è l'Arena, Morvillo su Totti: "Cosa fa uno con 270mila euro cash?"

16 gennaio 2023 a

a

a

Si è parlato anche di Francesco Totti e del gioco d'azzardo nella puntata di Non è l'Arena andata in onda ieri sera su La7. Tra gli ospiti di Massimo Giletti in studio c'era anche la giornalista del Corriere della Sera Candida Morvillo, la quale ha espresso qualche dubbio su tutta la vicenda: "La cosa strana di questa notizia è che lui gira dei soldi, per esempio al fratello, poi il fratello va e li prende in contanti. Cosa fa uno con 270mila euro cash?".

Emanuela Orlandi in tv con Frizzi prima di sparire: bomba-Giletti | Guarda

"Questo è lo stesso Paese dove abbiamo discusso per più di un mese di quale dovesse essere il limite del contante", ha proseguito poi la giornalista, facendo emergere le contraddizioni che tutto questo comporta. A commentare il fatto è stato, poi, Luca Telese, pure lui ospite del talk di La7: "Totti, da quando ha smesso di giocare, quindi stiamo parlando di anni, non ha nessuna limitazione nel gioco d'azzardo, non avrebbe bisogno di fare un giro di prestanomi".

L'intervento di Candida Morvillo a Non è l'Arena

"Totti ha fatto un solo grande errore". Parla Caucci, l'ex di Noemi: accusa pesantissima

Ma a interrompere il giornalista è stato il conduttore della trasmissione, che ha precisato: "Non è così, fino al 31 dicembre 2022 era procuratore e se sei procuratore di calcio hai un obbligo, che è quello di non giocare sullo sport. Poi lui magari gioca su altro, ma non lo sappiamo". E ancora: "L'Antiriciclaggio deve semplicemente farsi delle domande, non deve farsele solo sul personaggio X, ma anche sui famosi. Sono controlli, ci saranno le verifiche e vedremo cosa succederà".